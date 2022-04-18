Rizeli çay üreticileri gübre fiyatlarından şikayet etti: 'Tayyip Erdoğan bizi batırdı'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:41

Gübre fiyatlarından şikayet eden Rizeli çay üreticileri, gübre alamadıklarını söyledi. Bir kadın üretici, “Aldığım 500 kilo gübre, onu da alamadım. 500 kiloya vereceğim 4 bin lira para. Veremedim” dedi. Bir başka kadın ise “Alamadım, nasıl alacağım gübreyi? 8 bin lira, 8 buçuk lira (8 bin 500 lira) ettiler gübreyi. Çok sıkıntımız var. 1 ton gübre oldu 8 bin 500 lira. Ne verecekler çaya? Verecekleri 6 bin lira. Diyelim 6 buçuk lira (6 bin 500 lira)” dedi.

Bir başka Rizeli, “Şu an gübre değil, eve ekmek alamıyoruz ki… Gübre nasıl alacağız? Almayı düşünüyoruz desek de yalan, demesek de yalan. Çünkü imkan yok” diye konuştu.

Bir kadın “Birinci sürümden sonra maalesef daha alamadık. Çünkü çok pahalı olmaya başladı” derken, bir başka yurttaş “Pahalı olduğundan alamadık. Bekliyoruz. Ucuzlarsa alacağız, mayıstan sonra. Allah ne verdiyse” dedi. Bir başka vatandaş ise “8 buçuk milyon (8 bin 500 lira). Devlete verdiğin paralar o gübreyi karşılamayacak. Eziyet çekeceksin. Çektiğin eziyet kalacaksa…” diye konuştu.

"ERDOĞAN'I BEKLİYORUM"

Bir kadın, “Zam üstüne zam. Bir gidin markete. Markette ne oluyor? Kaynıyor ortalık. Millet kan ağlıyor. Yiyecek ekmek alamıyor, para bulamıyorlar” dedi. Bir başka yurttaş, “Gübre fiyatları çok pahalı. 8 buçuk milyon (8 bin 500 lira) gübre olur mu? Geçen sene 3 buçuk milyondu (3 bin 500 lira). Şimdi oldu 8 buçuk milyon (8 bin 500 lira)” ifadelerini kullandı.

Bir Rizeli, “Bekliyoruz. Erdoğan indirecek, ben alacağım. Erdoğan’ı bekliyorum. 8 buçuk milyar (8 bin 500 lira), alamadık. Perişan haldeyiz. Tek domates, tek salatalık alacağım. Bakalım alabilecek miyim?” dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN BATIRDI BİZİ"

Çayımız öldü, Rize battı, memleket battı. Nasıl mı battı? Tayyip Erdoğan batırdı bizi. Hiçbir şeyimiz yok. Tarlada; ekeceğiz, toplayacağız, yiyeceğiz. Gübre aldık ama ne? Yarı yarıya aldık, yarısını aldık. Düşük gübre aldık, can gübresini. Onu da korkarak vurduk, çayın köklerine. Bitmesin diye. Diyecek kelime bırakmadı ki.”

Rize’de Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ise “Geçen yıl 2 bin 500 TL’den aldığımız gübre bu sene 7500 -8500 arasında satılıyor. Bugün 3 katı bir fiyata gübre almak zorunda kalıyoruz buna da indirim diyorlar. Bu koşullarda gübre alamam diyen değil almayan yüzlerce üretici var. Evine ekmek götürecek parası olmayan üretici gübreye nasıl para versin" dedi.