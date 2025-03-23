CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanma işlemi başladı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 08:03

Güncelleme: 23.03.2025 - 08:15

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için düzenlenen ön seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Yurttaşlar, yurt genelinde kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak.

SANDIKLAR TÜM YURTTAŞLARA AÇILDI

İlk etapta yalnızca parti üyesi olanların seçimde oy vermesi yönünde karar alınmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının ardından karar değişti. Seçimde tüm yurttaşlar oy kullanabilecek.

Öte yandan CHP'nin ön seçimi için oy kullanmaya gelenler iki farklı sandıkla karşılaşacak. Parti üyesi olmayanlar 'dayanışma sandığı'nda oy kullanabilecek.

81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu.

Oy kullanılacak yerlere ise, onsecim.chp.org.tr adresinden erişilecebilecek. Üye olmayan yurttaşlar da, bulunduğu il ve ilçeyi seçerek nerede oy kullanabileceğini görebilecek.

SAAT 17.00'A KADAR OY KULLANILABİLECEK

Oy verme işlemlerine ilişkin CHP'den yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz."

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI!

Seçimin tek adayı olan ve gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önseçimle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda, bulunmuştı:

"Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum."