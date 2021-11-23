CHP'nin hazırladığı 'beyin göçü' raporuna Cumhuriyet ulaştı

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantılarda son dönemde Türkiye’yi terk eden gençlerle görüştü. Göç eden gençleri dinleyen CHP, “beyin göçü” raporu hazırladı. Rapora göre iktidarın oluşturduğu “baskı ortamının” yanı sıra “kayırmacılık”, “farklı yaşam tarzlarına düşmanlık” ve “toplum mühendisliği” uygulamaları göçü tetikliyor.

Cumhuriyet, göç eden gençleri dinleyen CHP’nin raporuna ulaştı. CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in yürüttüğü “Hep Birlikte” projesi kapsamında Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantılar yapıldı.

CHP’li Gökçen tarafından hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

- TÜİK verilerine göre 2016’da 69 bin 326, 2017’de 113 bin 326 ve 2018’de 136 bin 740 vatandaş Türkiye’yi terk etti.

- Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) araştırmasına göre, Türkiye’deki gençlerin yüzde 62.5’i, imkânları olsa yurtdışında yaşamak istiyor.

- Göçmenlerin büyük bölümü 40 yaş altı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerden gidenler iyi eğitimli gençlerden oluşuyor.

"KAYIRMACILIK, YOLSUZLUK"

CHP’nin çalışma yürüttüğü odak grubu gençler, Türkiye’yi terk etme gerekçelerini şöyle sıralıyor:

- Hukuk ve insan hakları ihlalleri, seçimlere ve kurumlara olan güvensizlik.

- İfade özgürlüğünün kısıtlanması, basın özgürlüğü ve sosyal medya üzerindeki baskı.

- Kayırmacılık ve yolsuzluk, liyakate olan inancın kaybolması.

- Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve özellikle kadınların yargı ve kolluk güçleri tarafından yeterince korunduğunu hissetmemesi.

- Yaşam tarzına, kimlik ve tercihlere yönelik hissedilen baskı.

Rapora göre, “Ne olursa Türkiye’ye dönmeyi düşünürsünüz” sorusu yöneltilen gençlerden alınan yanıtlar ise özetle şöyle:

- Refah düzeyinin artma belirtilerini görürsem ülkeme dönüş yaparım.

- Fikir ifade özgürlüğü, cinselliğin tabu olmaması durumu dönmek için yeterli olabilir.

- İktidar gider ve yerine daha liyakate dayalı bir sistem gelirse hemen dönerim.

- Güvenebileceğim bir adalet sistemi bulunduğuna inanırsam ve ülkemizde siyaset, ekonomi ve eğitim alanlarında günden güne pozitif yönde gelişmeler olduğunu görürsem dönerim.