CHP’nin il başkanları vekillik için istifa etti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:02

CHP Genel Merkezi’nin istifalar için 26 Aralık tarihine kadar verdiği süre sonrası Ege Bölgesi’nin il ve ilçe yöneticiler milletvekilliği aday adaylığı için istifalarını açıkladı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı milletvekil adaylığı içi görevlerinden istifa etti.

Milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Mücadelemiz, dün olduğu gibi yarınlarda da CHP’yi iktidara taşımak üzere devam edecektir” ifadelerin kullandı.

YÜCEL: BİZİM DAVAMIZ HİÇ BİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEMESİDİR

CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde beş yılı geride bırakan Deniz Yücel, mevcut görevinden istifa etti. Yücel, milletvekili aday adayı olacağını açıkladı. Yücel, “ Siyaseti hiçbir zaman kişisel ikbal peşinde koşarak yapmadım. Bizim bir unvana, makama ya da titre ihtiyacımız yok. Bizim davamız Cumhuriyet davasıdır, demokrasi davasıdır, aydınlanma davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk, adalet davasıdır. Bizim davamız toplumsal huzurun ve barışın sağlandığı, temel hak ve özgürlüklerin devlet eliyle korunduğu ve hayata geçirildiği, gelir dağılımında adaletin, hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve devlet kurumlarında yükselme kriterinin liyakat olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti kurmanın davasıdır. Bizim davamız hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, küçük kızların tarikat mensuplarıyla evlendirilmediği, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu Türkiye’yi kurma davasıdır. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kişilere veya belli odaklara değil, Türkiye’de yaşayan herkes için eşit uygulanması davasıdır. Bizim davamız 19 Mayıs 1919 kararlılığıyla kurtuluşu hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün davasıdır” dedi.

SOYER: İYİ YOLCULUKLAR

Açıklama sırasında Yücel’i yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi: “Başkanımıza bundan sonraki yolculukta iyi yolculuklar diliyorum. Nöbet yerleri değişse de yoldaşlık hukuku, yoldaşlık değişmiyor. Makamlar mevkiler değişse de bu aydınlık Türkiye davası devam ettikçe bizim de yoldaşlığımız devam edecek. İyi yolculuklar ve başarılar diliyorum.”

ZEYBEKOĞLU: ÖZGÜR BİR ÜLKE MÜCADELESİ İÇİN YOLA ÇIKIYORUM

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da 5 yıldır yürütmekte olduğu görevinden aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğim herkesten çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde doğmuş bir parti üyesi olarak, yeni bir görevi sırtlanmaya hazır olduğumu ilan ediyorum.

Cumhuriyetin 2. Yüzyılında, partimizin iktidar atağı yaptığı koşullarda milletvekilliğini, İl Başkanlığı’nda edindiğim tecrübeyi, ülke siyaseti alanına taşıyarak partime ve halkıma hizmet etmek olarak görüyorum. Ülkemizi, tek adam rejiminden çıkaracağımız adaletli ve özgür bir ülke mücadelesinde taş üstüne taş koymak için yola çıkıyorum. Örgütümüzü, halkımızı yanımda görmek bana gurur verecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyeti demokrasiyle harmanlama mücadelesini büyütmek için, örgütümün izniyle ve halkımızın desteğiyle, milletvekilliğine aday adayım.”

ÇAVUŞOĞLU: ÖN SEÇİM OLMASI GEREKİYOR

Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da istifasını duyurarak, "16 Şubat 2020 günü yapılan Olağan İl Kongresinde partililerimizin teveccühü ile Denizli İl Başkanlığına yeniden seçildim. Son dönemde yaklaşık 3 yıl, toplam 6 yıl bu onurlu görevi, Yönetim Kurulunda görev alan arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. 12 Eylül'den sonra Denizli'de en uzun süre il başkanlığı yapmanın gururunu yaşıyorum. 6 yıl onurla ve gururla sürdürdüğüm İl başkanlığı görevimden bu gün itibariyle istifa ediyorum. İnanıyorum ki benden sonra bayrağı devralacak arkadaşımız, daha güzel çalışmalara imza atacaktır. Milletvekili aday sıralamasının belirlenmesi konusunda ön seçim olması gerektiğini her fırsatta söyledim. 'Türkiye'de bir ilde ön seçim yapılacaksa, o il Denizli olacaktır' dedim ve bu sözlerimin arkasındayım. Adaylık konusunda partililerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.