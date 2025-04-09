CHP'nin İstanbul mitingi nerede, hangi ilçede? CHP'nin İstanbul mitingi saat kaçta yapılacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı "her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting" kararı kapsamında, ilk mitingin 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyuruldu. Peki, CHP'nin İstanbul mitingi nerede, hangi ilçede? CHP'nin İstanbul mitingi saat kaçta yapılacak?

CHP'nin İstanbul mitingi nerede, hangi ilçede? CHP'nin İstanbul mitingi saat kaçta yapılacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 19:03

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalar ve başta İBB Başkanı ile cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok ismin tutuklanma ihtimaline karşı, İstanbul’un ilçelerinde mitingler düzenleyerek tepkisini göstermeye hazırlanıyor. Peki, CHP'nin İstanbul mitingi nerede, hangi ilçede? CHP'nin İstanbul mitingi saat kaçta yapılacak?

CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ HANGİ İLÇEDE DÜZENLENECEK?

CHP'nin ilk ilçe mitingi belediyesine kayyum atanan Şişli'de yapılacak. “Millet iradesine sahip çıkıyor” temalı mitinglerin ilki 9 Nisan Çarşamba akşamı Şişli Belediyesi önünde gerçekleşecek.

CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

CHP'nin ilk ilçe mitingi 9 Nisan Çarşamba saat 20:30'da Şişli Belediyesi önünde  düzenlenecek.


Etiketler: #CHP #İstanbul mitingi #Miting

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