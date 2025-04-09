Dikkat çeken seçim anketi… ‘Yarın seçim olsa…’: CHP ile AKP arasında dev fark!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yaptığı seçim anketinde CHP, AKP'nin açık ara önünde yer aldı.

Dikkat çeken seçim anketi… ‘Yarın seçim olsa…’: CHP ile AKP arasında dev fark!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası anket şirketleri araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. 

Son olarak Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. 

4-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ''Seçmen Gündemi'' araştırmasında CHP yüzde 33.7 ile birinci parti olurken AKP ise yüzde 26.7 ile ikinci parti oldu. 

Bu sonuçla CHP ile AKP arasında 7 puanlık bir fark oluşmuş oldu. 

Ankete DEM Parti yüzde 9.9, MHP ise yüzde 7.7 olarak yansıdı. Hemen arkalarından gelen Zafer Partisi yüzde 6.4, İYİ Parti ise 5.1 oy aldı. 

Yeniden Refah Partisi ise 4.1 oy aldı.

İşte Ank-Ar’ın anket sonucunun detayları:


Etiketler: #seçim anketi #AKP #CHP

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