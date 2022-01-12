CHP'nin Merkez Bankası ile ilgili kapalı oturum önergesi reddedildi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 19:39

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda Merkez Bankası nezdindeki yabancı paraların haczedilememesini öngören Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde kapalı oturum önergesi verdi.

Kapalı yapılan görüşmeler sonrası teklifin birinci maddesi üzerindeki kapalı oturum önerisi AKP oylarıyla reddedildi.

Görüşmelere açık oturum ile devam edildi.



NE OLMUŞTU?

Teklife göre Merkez Bankası Kanunu’nun “Para-kredi konusunda Bankanın görev ve yetkileri” başlıklı 40. maddesine “banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz” bendi eklenecek.

Düzenlemeyi utanç olarak nitelendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün düzenlediği basın toplantısında “Teklifin 1. maddesinde, bugün bir kapalı oturum talep edeceğiz. Bu maddeyle Merkez Bankası Kanunu’na madde eklenmesiyle yeni bir ayıp eklenecek” demişti.