CHP'nin seçim aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı!

İstanbul Silivri'de CHP'ye ait seçim aracı gece saatlerinde yandı. Kundaklama ihtimali nedeniyle polisin inceleme yaptığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:57
CHP'nin seçim aracı yandı: Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı!
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İstanbul'un Silivri ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim aracı yandı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ!

Edinilen bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi'nde CHP ilçe başkanlığına 100 metre uzaklıkta park halinde bulunan araç, gece saatlerinde yandı. Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yanan seçim minibüsü söndürülürken, olay yerine terörle mücadele şube ekipleri de geldi. 

Kundaklama şüphesi nedeniyle araçta inceleme yapılırken, yangının çıkışı nedeni ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

 


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