CHP İstanbul il binasına silahlı saldırı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın geçen hafta kurşunlanmasının yankıları sürerken dün sabah da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi yaşandı.

Dün sabah saat 05.00 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkiindeki binanın önünde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevreden boş kovanlar topladı. Binaya isabet eden mermi bulunamadı. Saldırıyı Twitter hesabından duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu “Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir” dedi.

‘NİTEKİM ŞAŞIRMADIK’

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Kaftancıoğlu, kendilerine gelen bir tehdit olup olmadığına ilişkin soruya, “İl başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu ancak geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa da şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık” yanıtını verdi.

‘EĞER BEKÇİ DEĞİLSE...’

Kaftancıoğlu, saldırının tam nereye yapıldığıyla ilgili de şunları söyledi:

“Şimdi bu kesin il binamız mıdır, değil midir; bunun cevabını vermesi gereken ben değilim. Bu saldırının ne amaçla ve kimler tarafından yapıldığını biz de en az sizin kadar merak ediyoruz. Umarım bu sorunun cevabını vermesi gerekenler, süreci olması gerektiği gibi araştırıp doğru neyse ona ulaşması gerekenler, bir an önce bunu bulurlar. Bir hafta önce İYİ Parti il binasına yapılan saldırı, bu sabaha karşı il binamızın hemen karşısından açılan ateş, eğer bekçi değilse ya da ne amaçla geldiyse bilmiyoruz; umarım hepimiz için tatmin edici bir açıklama olabilir. Ama bir hafta içinde İstanbul’da iki tane siyasi parti il başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali, hani ben de Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı kadar olmasa da az buçuk matematik bilirim. Sanıyorum dünyadaki en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşüktür diye tahmin ediyorum.”

VALİLİK: HAVAYA ATEŞ AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise “TEM Otoyolu üzerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı karşı istikametinde, havaya araç içerisinden birkaç el ateş ediliyor, binaya isabet yok, Emniyet’in kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. incelemeler devam etmektedir.”

‘YARGILANACAKLAR’

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs’ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye’de” dedi. Saldırıya siyasilerden ve partilerden de tepki geldi.

‘KUTUPLAŞTIRICI DİL’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Saldırıyı lanetliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Her ne olursa olsun, hiçbir korkutma çabası bizi yolumuzdan çeviremez!”

“Saldırıyı lanetliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Her ne olursa olsun, hiçbir korkutma çabası bizi yolumuzdan çeviremez!” CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakı’nın kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz.”

“Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakı’nın kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz.” CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Seçim sürecinde toplumu gerenler, vatandaşlarımızı ayrıştıranlar, kaostan kavgadan beslenenler, kurşunlardan medet umanlar, bilin ki; kimse korkmaz, kimse yılmaz. Bu alçak saldırının bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz.”



‘KORKUTAMAYACAKSINIZ’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: “Millet İttifakı’nın onurlu ve zaferle taçlanacak yürüyüşünü böyle menfur saldırılarla engelleyemeyecek, bizleri korkutamayacaksınız.”

“Millet İttifakı’nın onurlu ve zaferle taçlanacak yürüyüşünü böyle menfur saldırılarla engelleyemeyecek, bizleri korkutamayacaksınız.” İYİ Parti Seçim kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu: “Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak.”

“Dün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı! Saldırılar bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Demokrasi ve milletin iradesi kazanacak.” SOL Parti: “Bu karanlık iktidarın saldırılarına karşı dayanışma içerisinde olacağız.”

“Bu karanlık iktidarın saldırılarına karşı dayanışma içerisinde olacağız.” EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: “Bu karanlığı hep birlikte aşacağız.”

‘ASLA PABUÇ BIRAKILMAYACAK’

CHP’ye yönelik silahlı saldırıyı kınayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “CHP’li dostlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi. İnce açıklamasına şöyle devam etti: “Ne İYİ Parti ne CHP ne de Memleket Partisi bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla pabuç bırakmayacaktır!”

Fotoğraflar: Vedat Arık