Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:07

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:11

CHP'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayında oy sayımı sona erdi. Peki, CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu? 6 Nisan 2025 CHP kurultay sonuçları...

CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

CHP'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayında oy sayımı sona erdi. 1171 geçerli oy ve 105 geçersiz oy ile Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

CHP KURULTAY SONUÇLARI

Özel, 1.323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda 1.171 oy aldı. 105 oy ise geçersiz çıktı.

ÜMİT UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıklamıştı.

Uysal, kurultay başladıktan sonra adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak adına, adaylığımı sürdürmeyeceğim" dedi.

BERHAN ŞİMŞEK ADAY OLAMADI

Berhan Şimşek ise başvuru saatini kaçırdı.

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan eski milletvekili Berhan Şimşek, CHP'nin bugün yapılacak Olağanüstü Kurultayı öncesi genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Şimşek başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Saat 10.20 itibarıyla başlatmış olduğumuz adaylık müracatlarımız saat 10.50 itibarıyla sona ermiştir. Müracat süresi içerisinde divanımıza resmi olarak şartlara uygun yapılan tek bir müracat vardır. Müracat Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e aittir" açıklamasını yaptı.