Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Olağanüstü Kurultay değerlendirmesi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:02

Güncelleme: 06.04.2025 - 13:02

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhuriyet’e konuştu.

Seçer yaptığı açıklamada ''Önemli belediyeler, etkin belediye başkanları var. Dolayısıyla artık bizim gündeme, iç gündeme, dünya gündemine, ekonomiye yönelik hem çözüm önerileriyle hem belediyelerin halka dokunmasıyla tekrar bir heyecan yaratmak lazım. Tabii ki iktidar yolunda umut ediyorum önemli bir başlangıç olsun'' ifadelerini kullandı.

''OPERASYONLARIN TEMELİNDE CHP'Yİ YIPRATMAK VAR''

Vahap Seçer açıklamasında şunları söyledi:

CHP zor bir süreçten geçiyor. Olağanüstü koşullar var. Kurultay da olağanüstü kurultay. Doğal olarak bu zorlu süreçleri aşmaya yardımcı olacağını umut ediyorum. Türkiye’nin gündeminden uzaklaştırıp daha çok kendi iç gündemimizle bizi baş başa bıraktırmak için oyunlar var bunu görüyoruz. Belediye başkanlarına yönelik operasyonların temelinde CHP’yi yıpratmak var. CHP’nin toplumda karşılığı olan, genel seçimlerde etkili olabilecek cumhurbaşkanı adayımıza ve diğer belediye başkanlarımıza yönelik hukuk dışı tavırlar, CHP’yi halk karşısında itibarsızlaştırmak, zayıflatmak amaçlı. Bütün bunları aşacağız. Bu kurultay umuyorum bir ayağa kalkış olur. Nihayetinde seçimin vakti belli değil. Yarın da olabilir, zamanında da olabilir. Tükenmiş bir iktidar var. Umut var, ana muhalefet partisi olarak. Önemli belediyeler, etkin belediye başkanları var. Dolayısıyla artık bizim gündeme, iç gündeme, dünya gündemine, ekonomiye yönelik hem çözüm önerileriyle hem belediyelerin halka dokunmasıyla tekrar bir heyecan yaratmak lazım. Tabii ki iktidar yolunda umut ediyorum önemli bir başlangıç olsun.