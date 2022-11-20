CHP'ye 500 yeni üye... Tunç Toyer'den açıklama: 'Demokrasiye ihtiyacımız var'
CHP İzmir İl Başkanlığı, partiye üye olan çoğunluğu kadın 500 kişi için tören düzenledi. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Demokrasiye ihtiyacımız var" dedi.
Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bugün düzenlenen üye katılım törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır ve Kani Beko, CHP Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ebru Okay ve ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
SOYER: DEMOKRASİYE İHTİYACIMIZ VAR
Burada bir konuşma yapan Tunç Soyer, “Dünyanın en güzel noktasında, olağanüstü bir iklim kuşağında yokluk içinde, sefalet içinde, işsizlik içinde kıvranıp duruyoruz. Bu, bir kader değil. Bu, yanlış politikaların bizi getirdiği noktadır. Bunun başka türlüsü mümkün. Bu güzelim topraklarda, olağanüstü zengin, bereketli topraklarda el ele, güler yüzle sağlık içinde, çocuklarımızın geleceğinden kaygı duymadan, barış içinde huzurla yaşayabiliriz. Demokrasiye ihtiyacımız var. Bu topraklarda üretilen refahın adil paylaşımına ihtiyaç var. Biz, başka bir hayatın mümkün olduğunu bildiğimiz için onu kurmak üzere siyaset yapıyoruz. Bizim siyaset yapma sebebimiz sadece bu. Başka türlü bir hayat mümkün. Bir gün bu anlaşılsın istiyoruz. Bu salonda bulunan, çoğunluğu kadın olan yurttaşlarımız bunu anlamış ve bu anlamda bize eşlik etmeye karar vermiş. Hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.
DENİZ YÜCEL: BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Geçmişte farklı partilere oy vermiş, gönül vermiş olabilirsiniz. Bunların hiçbiri mesele değil. Bizim zenginliğimiz. Bizim CHP olarak önceliğimiz, başta kurucumuz, ülkemizin kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Başta Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milleti ile birlikte bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımızın simgesi, sembolü şehitlerimizin al kanıyla sulanmış al bayrağımız” diye konuştu.
Yeni üyeler adına İzmir Demokrasi, Barış ve Emek Platformu'ndan Gizem Açı da CHP'ye üye olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
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