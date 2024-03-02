Çiftçi tarlasındaki mibzerin altında kaldı!
Kulu ilçesinde tarlasına kimyon ektiği sırada mibzerden düşerek mibzerin altında kalan çiftçi hastanelik oldu.
Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka Mahallesi'nde Ö.S. (51), traktör ile tarlasına giderek kimyon ekmeye başladı.
Edinilen bilgiye göre; Ö.S. mibzerin kapağını açarak içerisindeki kalan kimyon tanelerini mibzerin deliklerine sürmeye çalıştığı sırada mibzerden düşerek altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ö.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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