Kestiği ağacın altında kalan çiftçi öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde testere ile kestiği ağacın altında kalan çiftçi Musa Alakaya (55), hayatını kaybetti.
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Olay, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisinde meydana geldi. Odun hazırlamak için oğlu S.A. ile ormana giden çiftçi Musa Alakaya, testere ile kestiği ağacın altında kaldı.
S.A. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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