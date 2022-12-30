Çiftçimiz üretecek, Muğla kazanacak

30 Aralık 2022 Cuma, 07:34

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile üzüm suyu, sirke, pekmez ve şarap üretim tesisi için imzaları attı.

Yapılan protokolle Fethiye Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali içerisinde 4 milyon 423 bin TL maliyetle üretim fabrikası yapılıyor. 45 bin şişe üretim kapasitesine sahip tesiste saatte en az 3 ton üzüm işlenecek. Üretim tesisi 2023 yılında Yeşilüzümlü Mahallesi’nde Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak olan tesise taşınacak.

“MUĞLAMIZIN BİR MARKASI OLACAK”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Üretim tesisini 2023 yılında tamamlayacağız. Üreticimiz kazanacak, kırsaldaki hemşehrilerimiz kalkınacak. Büyükşehrimiz tarımda çok güzel işler yapıyor, Türkiye’nin bir numaralı yerel tohum merkezini şehrimize kazandırdılar” dedi. Tarımda, üretimde birlik olmanın, kooperatifleşmenin, güç birliği yapmanın çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğlamızın pekmezde, sirkede, şarapta bir markası olacak. Önceleri merdiven altı üretim yapmak zorunda kalan üreticilerimiz kendi markaları için üretecek, daha fazla kazanacaklar. Belediye, kooperatif garantörlüğünde Muğla markası oluşacak. Tarımsal üretimde planladığımız, hedeflediğimiz birliktelik ve güç birliğine en güzel örneklerden biri bu proje. Belediye, kooperatifimiz ve güç birliği ile Yeşilüzümlü’de bu projenin meyvelerini birlikte göreceğiz. Güven duygusu ile üreticimiz üretecek, Muğla kazanacak” diye konuştu.