Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:11

Güncelleme: 29.08.2024 - 15:11

"2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 ürüne verilen prim desteğinin kaldırılacağı iddia edildi. Peki, çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kalktı mı? Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yapıldı mı? İşte, ayrıntılar...

ÇİFTÇİYE MAZOT, GÜBRE VE PRİM DESTEĞİ KALKTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da karara ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Yumaklı, bitkisel üretimde yeni destekleme modelinin hayata geçirildiğini söyledi.

Yumaklı şöyle devam etti:

“İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık ve üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi, bitkisel üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı tüm üreticiler destek alacak.”

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı ise desteklerin kaldırıldığı iddialarını yalanlandı. X hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘2025 yılından itibaren çiftçilere ödenen mazot ve gübre destekleri kaldırıldı’ başlıklı haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır” denildi.