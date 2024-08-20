Tarım girdi fiyatları bir yılda 47,56 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 47,56 arttı, aylık yüzde 0,93 arttı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:07
Tarım girdi fiyatları bir yılda 47,56 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. 

Buna göre Tarım-GFE'de, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 artış gerçekleşti. 

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,84 artış gerçekleşti. 

EN FAZLA ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,60 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 67,47 artış gerçekleşti. 

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 114,01 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,67 ile diğer mal ve hizmetler oldu. 


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