Çifte cinayetin sanığı 631 gün sonra yakalandı

Kahramanmaraş’ta 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla müebbet ve 25 yıl hapis istemiyle yargılanan ve 631 gündür firari olan Ahmet Duran Balsuyu, İstanbul’da yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 8 Haziran 2024’te Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Ahmet Duran Balsuyu ile Mikdat Gökçe arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Balsuyu ateş etti. Ahmet Duran Balsuyu’nun silahından çıkan mermiler, kavgaya ayırmaya çalışan işçisi Ergün Tilki ile Mikdat Gökçe’ye isabet etti. Ergün Tilki olay yerinde, Mikdat Gökçe ise kaldırıldığı hastane yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ahmet Duran Balsuyu hakkında Mikdat Gökçe’yi ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, Ergün Tilki’yi ise ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava devam ederken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ahmet Duran Balsuyu, 631 gün sonra İstanbul’da saklandığı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Uçakla Kahramanmaraş’a getirilen Ahmet Duran Balsuyu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.