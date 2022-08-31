Çiftlikte yangın: Çok sayıda hayvan öldü

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:20

Lalapaşa’nın Taşlımüsellim köyünde bir çiftlikte yangın çıktı. Alevlerin saman balyalarının bulunduğu alana sıçramasıyla alevler ürkütücü boyuta ulaştı. Dakikalar içinde tüm çiftlik alev topuna döndü.

Korku dolu anların yaşandığı esnada, çiftlik sahibi Nur Seyit ve köy halkı canları pahasına çiftlikte alevlerin arasında mahsur kalan 40 büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla başla mücadele etti.

4 HAYVAN HAYATINI KAYBETTİ

Uzun uğraşlar sonucu 37 büyükbaş hayvan alevlerin arasından kurtarılırken, 3 buzağı ve 1 köpek alevlere teslim oldu. Can pazarının yaşandığı çiftlikte büyük maddi hasar meydana geldi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Saman balyalarının ve çiftlikte bulunan tüm ürünlerin küle döndüğü yangın dron ile havadan görüntüledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

ÇİFTLİK SAHİBİ ZOR ANLAR YAŞADI

Konuşurken zor anlar yaşayan çiftlik sahibi Nur Seyit, “Karma karışık bir duygu içerisindeyim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çiftlikte bulunan hayvanlarımızı çıkarttık ama 3 buzağımızı ve 1 köpeğimizi maalesef kurtaramadık. Saman balyaları, ağılımız ve çatılar hepsi yandı” dedi.