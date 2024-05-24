Çiftlikteki 'ceset' soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:05
Çiftlikteki 'ceset' soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

Çağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 18 Mayıs'ta Engin A'nın (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.A, M.A, E.A, N.D, A.K, B.B, A.A. ve D.G.A. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe A.A. ve M.A. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nusaybin'in Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.


çiftlik haberleri ceset haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar

Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar
Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Mardin’de erkek vahşeti… Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'de silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı

Cumhuriyet gündeme getirmişti... MSB kaynakları, Suriye'de görevli birlik komutanının 'makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığını' doğruladı
Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mayıs 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu
Son Dakika... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Son Dakika... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Kayseri’de ilginç görüntü! Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi

Kayseri’de ilginç görüntü! Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
İsrail’in tepkisi belli oldu... Filistin’i tanıyan ülkelere ne yanıt verecekler?

İsrail’in tepkisi belli oldu... Filistin’i tanıyan ülkelere ne yanıt verecekler?
Beterböcek Beterböcek’in yeni fragmanı yayınlandı! Beterböcek Beterböcek filminin konusu ne?

Beterböcek Beterböcek’in yeni fragmanı yayınlandı! Beterböcek Beterböcek filminin konusu ne?