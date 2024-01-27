Çığ düşmüştü... Köy yolu ulaşıma açıldı

Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:36
Çığ düşmüştü... Köy yolu ulaşıma açıldı
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Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 metrelik kar birikintisini 2 saatte temizleyerek yolu yeniden açtı.

Muhtar İlhami Koçak, yolu kardan temizleyen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.


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