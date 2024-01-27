Çığ düşmüştü... Köy yolu ulaşıma açıldı
Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.
Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 4 metrelik kar birikintisini 2 saatte temizleyerek yolu yeniden açtı.
Muhtar İlhami Koçak, yolu kardan temizleyen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.
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