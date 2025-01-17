Çiğ köfte aldıktan sonra cüzdanını düşürdü, görüntüleri izleyince şoke oldu: 'İki gündür uğraşmaktan ayaklarım su topladı!'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:54

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:58

Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde geçen salı günü öğle saatlerinde bebek arabasıyla bir iş yerine çiğ köfte almak için giren 42 yaşındaki Rabia Mutlu, çıkışta içerisinde 4 bin TL, ehliyet, kimlik, değerli eşyaları ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını kaldırıma düşürdü.

Mutlu, cüzdanını düşürdüğünü fark etmeyip yoluna devam ederken, hemen arkasından gelen siyah montlu bir kişi, cüzdanı fark edip yerden eline aldı, ardından Mutlu’nun çıktığı çiğ köfteciye girdi.

Bir sür sonra söz konusu kişi yoluna devam ederken, cüzdanının yanında olmadığını fark eden talihsiz kadın, güvenlik kameralarını incelediğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Mutlu, polise durumu bildirip şikayetçi oldu.

“ÇİĞ KÖFTENİN KİLOSUNUN FİYATINI SORUP GERİ ÇIKMIŞ”

Yaşadıklarını anlatan Rabia Mutlu, “Çiğ köfte aldıktan sonra dükkandan çıkarken bebek arabasının altından cüzdanım düştü. Sonrasında siyah kabanlı biri gelip cüzdanımı alıyor. Ardından çiğ köfteciye girip çiğ köftenin kilosunun fiyatını sorup geri çıkmış. Polise ya da emniyete ulaşmıyor. Cüzdanda 4 bin liram, değerli eşyalarım, ehliyet, kredi kartı ve kimliklerim vardı. Bana ulaşmak istese ulaşabilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, kendisinden şikayetçi oldum” dedi.

“AYAKLARIM SU TOPLADI”

Hırsızlık şüphelisine de seslenen Mutlu, “Lütfen cüzdanımı getirsin. İki gündür ehliyet, kimlik çıkarmakla uğraşıyorum ve ayaklarım su topladı. Ya bana ya da emniyete ulaştırsın. Geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. Getirmezse sonuna kadar gideceğim bu işin” ifadelerini kullandı.