Çiğ köfteci dükkanında 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten kurtulmak için kendini dükkana kilitledi

Esenyurt’ta bir çiğ köfte dükkanından dönen 15 yaşındaki kız çocuğu, ailesine tacize uğradığını anlattı. İş yeri sahibi K.A. gözaltına alınırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çiğ köfteci dükkanında 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten kurtulmak için kendini dükkana kilitledi
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:09

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan bir çiğ köfte dükkanında yaşanan çocuk tacizi mahallede infiale neden oldu. 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz, çocuğun ailesine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı.

Olay sonrası mahalle sakinleri ve kız çocuğunun yakınları işyerini bastı. Mahalleli tarafından linç girişiminde bulunulan şüpheli kendini dükkana kilitledi.

Polisin müdahalesi sonrası K.A., yaralı halde hastaneye götürüldü ve ardından gözaltına alındı. Olayın ardından mahallede gerginlik sürerken, polis sokakta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Taciz iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Esenyurt #taciz #linç girişimi

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