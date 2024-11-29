Çocuk tacizcisi, 'kaçak sigara' operasyonunda yakalandı!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:20

İstanbul emniyeti Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Hisarönü Caddesi’ndeki adresin çatı katında kaçak sigara ve tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğini belirledi.

Bunun üzerine 27 Kasım’da belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda tütün sarma makinalarının ve tezgahların bulunduğu, burada sarma işlemlerinin yapıldığı ve otomatik tütün sarma makinelerinin içerisinde sarılı vaziyette sigaraların olduğu anlaşıldı.

F.N., S.N. ve Z.N. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 adet tütün sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 18 kilogram tütün, 800 adet boş sigara kutusu, 23 bin adet boş makaron ele geçirildi.

ÇOCUĞA CİNSEL TACİZDEN ARANIYORMUŞ

Şüpheli F.N.’nin “Çocuğa Karşı Cinsel Taciz” suçundan aranması olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “4733 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.