Düzce'de 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına meydan dayağı!

Düzce'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Oktay A. (45) darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına meydan dayağı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:10

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti.

Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir işyerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Düzce #Çocuk istismarı #taksici

İlgili Haberler

Çocuk tacizcisi, 'kaçak sigara' operasyonunda yakalandı!

Çocuk tacizcisi, 'kaçak sigara' operasyonunda yakalandı!
İmam tarafından taciz edilen 14 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı: 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye bu olay kapatıldı'

İmam tarafından taciz edilen 14 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı: 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye bu olay kapatıldı'
Taciz suçlamasıyla karşı karşıyaydı... Marilyn Manson, eski sevgilisine açtığı iftira davasını geri çekti!

Taciz suçlamasıyla karşı karşıyaydı... Marilyn Manson, eski sevgilisine açtığı iftira davasını geri çekti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler