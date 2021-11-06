Göbeklitepe'yi keşfeden Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, Şanlıurfa'da saldırıya uğradı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:43

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt'un eşi Çiğdem Köksal Schmidt, Şanlıurfa'da komşusunun saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası yara ve morluk izleri oluşan yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çiğdem Köksal Schmidt, olayı şu ifadelerle anlattı:

“Dün gece Urfa’da fiziki saldırıya uğradım. Bir sene önce sokaktan sahiplendiğim köpeğim kendi küçük cins köpeğini ısırdı diye günlerdir beni taciz eden, yanlış beyanlarla köpeğimi belediye ekipleri tarafından aldırtmaya çalışan ‘komşu‘ kadın dün gece beni yine şikayet etti. Karakolda uzun süren ifade verme sürecinden sonra sabaha karşı evime döndüğümde, sokakta tekrar karşılaştım. Bir buçuk metre uzunluğunda demir bir sopayı pusu kurmuş gibi birdenbire ortaya çıkarıp beni yerde hareketsiz hale getirdi. Başımı defalarca kaldırım taşlarına vurdu. İki defa bayılır gibi oldum, kendime geldiğimde sesim çıktığı kadar çığlık attım. Bu sırada hep, bak kimse sesini duymuyor, kimsenin umurunda değilsin, köpeğin bile duymuyor, öldüreceğim seni diyordu. Yine güçsüzleştiğimde, demir sopası ile birlikte sırıtarak kapısını hırsla çarptı, kapattı"

"BUYRUN SİZE KOMŞULUK HİKAYESİ"

"Ayağa kalkmaya çalışırken önceki çığlıklarımı umursamayan komşulardan biri evin duvarından aşağı bakarak küfür etti, gidin başka yerde bağırın dedi" diyen Çiğdem Köksal Schmidt, şöyle devam etti:

"Başımın iki tarafında ödem ve kulaklarımda kan, kaşımda şişkinlik ile yürüyerek Balıklıgöl karakoluna gidip ifade verdim. Hastaneye gidip darp raporu aldım, tomagrafi çekildi. Evimin anahtarı tüm bu olaylar sırasında bu şahıs tarafından gasp edildi. Diğer bir komşunun evinden duvardan atlayarak evime girdim. Bunun için yardım istediğim bir başka komşu önce uyuyor çocuklar dedi, sonra evde yoklar dedi. Buyurun size komşuluk hikayesi. Romantikleştirmeye, güzelleştirmeye uğraştığımız komşuluk ilişkileri. Karakolda ilk ifade sırasında bu kadının uzaktan sesini duyuyordum, kendisi burada tanındığı için bunu kullanıyor gibi şeyler söylüyordu benim için. O kadar da tanınmıyorum ve böyle bir şeyi kullanmayı da bilmem. Bu ilk örnek olsun, bunu okuyan varsa Özge Dursun isimli şahsı ifşa ediyorum, beni darp eden, tehdit eden kişidir.!”







