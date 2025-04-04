Çiğdem Simavi boykot edilen EspressoLab'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un annesi Çiğdem Simavi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yüz binlerce kişiye yer vermediği gerekçesiyle CHP’nin duyurduğu boykot listesinde yer alan EspressoLab’ı ziyaret etti. Espressolab’in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Çiğdem Simavi boykot edilen EspressoLab'ı ziyaret etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:54

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden yüz binlerce kişiye yer vermediği gerekçesiyle bazı firmalara boykot çağrısı yapmıştı.

Listeye kahve zinciri Espressolab da eklenmişti. Bu çağrının ardından, AKP'li siyasetçiler ve sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar, Espressolab’a destek paylaşımlarına başlamıştı.

Boykot çağrısından sonra EspressoLab’in kurucusu Esat Kocadağ, “Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık” demişti.

ÇİĞDEM SİMAVİ ESPRESSOLAB'I ZİYARET ETTİ

Kocadağ, Instagram’da Çiğdem Simavi ile fotoğrafını paylaştı. Kocadağ paylaşımına, “Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” notunu düştü.


Etiketler: #Espressolab #Çiğdem Simavi #Ali Koç

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