Maltepe'de Espressolab'a polis koruması!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:34

Güncelleme: 29.03.2025 - 16:34

Maltepe Sahil Miting alanı son yılların en geniş katılımlı protestosuna sahne oldu. "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" adlı mitingde "Hak, hukuk, adalet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz", "Hükümet istifa" sloganlarının yanı sıra "Boykot, boykot" sloganları da çok sık duyuldu.

ÖZEL, MERKEZ MEDYAYA SESLENDİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı basın yayın organlarını boykot kararlarına ilişkin, şunları söyledi:

''Bugün sabah erkenden arayarak şunu söylüyorlar: 'Mitingi vermeye korkuyoruz. İletişim Başkanlığı’ndan telefonlar alıyoruz. RTÜK’le tehdit ediliyoruz'. Şunu bileceğiz; şimdi yeni boykot listesine geliyorum, ama mevcut durumu şöyle bir hatırlatayım: Bizim vergilerimizle bize ihanet eden TRT’yi bir daha asla ve asla açmıyoruz. CNN Türk, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuaz’ın medyalarını asla ve asla açmıyoruz. Bakın bu meydan şöyle bir karar veriyor. Eğer biz TRT’de, CNN’de, TGRT’de, A Haber’de, Beyaz TV’de, Türkiye’de, Sabah gazetesinde, Akşam’da, Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren, hesabını kitabını bu meydana göre yap. Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak. Yaklaşımımız asla ideolojik değildir. Bu kanallardan hangisi bu meydanı görürse eyvallah. Yüzde 70 izleyiciyi benden olacak, ama Saray'dan gelen telefonla titreyeceksin. Hadi oradan."

BOYKOT EDİLEN KAFEYE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Özel'in açıkladığı rakama göre 2.2 milyon yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen miting saat 15.30 sıralarında sona erdi. Mitingten dağılanlar "Boykot, boykot" diye slogan atarak alandan uzaklaştı. Slogan dışında başkaca bir tepki olmamasına rağmen polisin miting alanı yakınındaki Espressolab kafesi önünde geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti. Yurttaşlar, mitinge geldikleri gibi ellerinde Türk bayraklarıyla, zaman zaman sloganlar atarak alandan uzaklaştı.