Valilik açıklama yaptı: Maltepe'de 'Espressolab' gözaltısı
İstanbul Valiliği, Maltepe'de CHP'nin boykot listesinde yer alan Espressolab şubesinde meydana gelen tartışma sonrası, tepki gösteren 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
CHP bugün Maltepe'de miting düzenlemiş, milyonlar alana toplanmıştı.
Miting sonrası CHP'nin boykot listesinde yer alan bir Espressolab şubesinde tartışma çıktı. Tartışma esnasında sandalyelerin, markaya tepki gösteren yurttaşlara atıldığı görüldü.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yalnızca şubeye tepki gösteren 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Öte yandan Maltepe'de, Espressolab şubesinde bugün polis korumasının yer aldığı görülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- 'Reis içeriden vuruldu'
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu
- İmamoğlu’na operasyon aceleye geldi
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- Dış basın, 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ni nasıl gördü?