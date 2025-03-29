Valilik açıklama yaptı: Maltepe'de 'Espressolab' gözaltısı

İstanbul Valiliği, Maltepe'de CHP'nin boykot listesinde yer alan Espressolab şubesinde meydana gelen tartışma sonrası, tepki gösteren 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilik açıklama yaptı: Maltepe'de 'Espressolab' gözaltısı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:43

CHP bugün Maltepe'de miting düzenlemiş, milyonlar alana toplanmıştı.

Miting sonrası CHP'nin boykot listesinde yer alan bir Espressolab şubesinde tartışma çıktı. Tartışma esnasında sandalyelerin, markaya tepki gösteren yurttaşlara atıldığı görüldü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yalnızca şubeye tepki gösteren 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 

Öte yandan Maltepe'de, Espressolab şubesinde bugün polis korumasının yer aldığı görülmüştü.


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