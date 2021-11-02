Ciğer fiyatlarına bir ayda 3 zam!
Diyarbakır'da kurak geçen yaz aylarının ardından bir de kesime gönderilen kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarındaki artış kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı. Esnaf, kentte kuzu ciğerinin lüks tüketim haline geldiğini söyledi.
Diyarbakır'da kurak geçen yaz aylarının ardından bir de kesime gönderilen kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarındaki artış kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı. Esnaf, kentte kuzu ciğerinin lüks tüketim haline geldiğini söyledi.
Diyarbakır'da özellikle kurak geçen yaz mevsiminin ardından kuzu ciğeri bulmak zorlaştı. Son bir ayda kuzu ciğerine üç kez zam yapıldı.
Artan yem fiyatlarına kuraklık da eklenince Diyarbakır'da kuzular erken kesime gönderildi. Son bir ayda kesim azalırken, kuzu ciğeri bulunmaz oldu. Kesime giden kuzuların sayısındaki azalma ve yem fiyatlarının artışı kuzu ciğerinin fiyatını ikiye katladı.
Diyarbakır'da ciğerin kilosu 120 liraya kadar yükselirken, kebapçılar durumdan muzdarip.
TÜKETİM 5 TONDAN 3’E DÜŞTÜ
Kentte son zamlardan önce günlük 5 ton kuzu ciğerinin tüketildiği belirtilirken, şu an bu tüketimin 3 tona düştüğü ifade edildi.
Diyarbakırlı kebapçılar ise, yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm istiyor.
Bir ciğer kebap salonu işletmecisi, ciğer fiyatlarının artmasını ve kuraklığı fırsat bilen stokçukların çoğaldığını söyledi. Esnaf, “Stokçular ve bu işi tekelinde tutanlar var piyasada, piyasanın bu kadar ani oynamasında etkili oluyorlar. Bu fırsatçılar fiyatları gün geçtikçe borsa gibi oynatmaya devam ediyor. Yetkililerden çözüm istiyoruz” diye konuştu.
‘ARTIK LÜKS TÜKETİM OLDU’
Ciğerin artık lüks tüketim ürünü haline geldiğini belirten Diyarbakırlı ciğer kebap salonu işletmecisi Cemil Çelikten,
“Eskiden ciğer fakir yemeği iken şimdi lüks tüketim ürünü haline geldi. Son aylarda kuraklık nedeniyle ciğer fiyatlarında hem bizi hem tüketiciyi kötü etkileyen artışlar meydana geldi. Kuraklıkla beraber zincirleme bir artış meydana geldi ve bu yemek sektörünü kötü etkiledi. Hayvanlar düzgün beslenemedi, yapay yem devreye girdi onda da büyük artış oldu yem almada zorluk çekti insanlar bu da ister istemez bize yansıdı“ dedi.
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