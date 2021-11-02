Tarsus Belediyesi 'Askıda et' uygulaması başlattı

02 Kasım 2021 Salı, 12:50

Tarsus Belediyesi dar gelirli vatandaşlara yönelik destek projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan askıda ekmek uygulaması devam ederken, şimdi de askıda et uygulaması başlatıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın Et Market açılışında dile getirdiği askıda et uygulaması başladı. Daha önce askıda ekmek uygulamasını devreye sokan Tarsus Belediyesi şimdi de askıda et uygulaması ile bir ilke imza attı.

Halk Et Market'ten elde edilen kâr üzerinden başlatılan uygulama, dar gelirli vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Askıda et uygulamasına bugün itibariyle başlayan Halk Et Market, dar gelirli vatandaşlara et, ekmek ve tost peyniri dağıtımı gerçekleştirdi.

Halk Et Market’te Çukurova yöresindeki üreticilerden alınan kırmızı ve beyaz et, aracısız olarak tüketiciye ulaştırılıyor.

Et markette fiyatlar piyasaya göre 10 ila 15 TL daha düşük. Ayrıca Tarsus Belediyesinin halk marketleri sayesinde süt ve ürünlerini hijyen endişesi olmadan, uygun fiyata alan Tarsuslular bundan sonra et ürünlerini de et marketten, piyasanın daha altında fiyatlarla alabilecek.



"BUNA İHTİYACI OLAN İNSANLARIMIZ VAR"

Başkan Bozdoğan, halk et markette piyasanın altında fiyatlarla et satıldığını, bunun yanı sıra Tarsuslularla dayanışma örneği göstererek 'askıda et' uygulamasını da başlattıklarını ifade etti. Et markette dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun ürünleri hizmete sunduklarını belirten Bozdoğan, “Yoksul bir ailem vardı. Bazen annem 250 gram et parası verirdi. Utanırdım. Abime söylerdim, 'bu eti sen al. 250 gram eti. Ben senin bisikletini temizleyeyim' derdim. Abim gider eti alırdı. Ben bisikletini temizlerdim. Anneme de eti götürürdüm. Söyleyemezdim çok utandığımı. Buradaki arkadaşlara da ilk onu söyledim. Parası olmayana da eti vereceksiniz. Askıda etten mutlaka vereceksiniz. Çünkü buna ihtiyacı olan insanlarımız var” dedi.



