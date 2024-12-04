Çiğköftecide çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Kendini dükkana kitledi!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 00:01

Güncelleme: 04.12.2024 - 00:01

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 55. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir çiğköfte dükkanının sahibi K.A., iş yerine gelen 15 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulundu.

Durumu öğrenen aile ve bir grup mahalleli işyerine girerek şüpheli şahsı darbetti. Bir süre sonra şahıs kendini dükkanın içine kilitlerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay sonrası sokakta polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.