Çiğli ve Dikili’de adaylara tepki

İzmir Çiğli’de Uygar Yıldırım’ın aday gösterilmesi ardından bazı partililer Çiğli ilçe binası önüne giderek karara tepki gösterdi.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00
Çiğli ve Dikili’de adaylara tepki
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İlçe başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar “Ankara sabrımızı taşırma” sloganları atarken bir partili ise “Burada sadece bir kişinin adına gelenler yok. Biz Çiğli’de ithal aday istemiyoruz. Çiğli CHP’nin kalesi, işçi, emekçinin kenti. Burada çocuk aday istemiyoruz. Burada daha iyi, olgun, belediye tecrübesi olan, vatandaşın, örgütün tanıdığı aday istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Dikili’nin “efsane başkanı” Osman Özgüven, CHP’nin Dikili’de Adil Kırgöz ismini açıklamasına tepki gösterirken Konak Belediye Başkan aday adayı Hacer Foggo ise “Siz beni sığdıramadınız CHP’ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum Şimdi yine ülkenin o sokakları beni bekler” dedi.


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