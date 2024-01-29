Çiğli’deki parfüm fabrikası yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:08

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:09

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 Ocak sabahı saat 08.30 sıralarında, kozmetik deposunda bulunan işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı.

Yangında depodaki kozmetik ürünler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın günü Kadir Zor adlı işçi hayatını kaybederken, bir gün sonra da yaralılardan Yelit Özçelik hayatını kaybetti.

Dün akşam ise hastanede tedavisi süren Abdullah Genç yaşamını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3’e yükselirken, Mustafa Zor’un tedavisinin sürdüğü bildirildi.