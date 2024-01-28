İzmir ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında Erdoğan, İzmir’de olmasına rağmen isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Tire, Foça, Dikili, Çeşme’de Cumhur İttifakı MHP adayının ismine yer verdi. Konuşmasında Erdoğan, İzmir’de olmasına rağmen isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.
Erdoğan, “Ne İzmir ne İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Şu İzmir Körfezi’nin hali nedir ya? Kokudan geçemiyoruz. Bir zamanlar belediye başkanı olmadan önce İstanbul’da Haliç işte böyleydi. Haliç’i bu pisliklerden biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı” dedi.
Kız kardeşinin yolsuzlukla suçladığı AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun yerine Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer gösterildi. Diğer yandan AKP’nin, Karabağlar ve Karaburun ilçelerinde iki kaymakamı ve AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı aday olarak göstermesi dikkat çekti. CHP’nin Torbalı adayı Övünç Demir’in en güçlü rakibi eniştesi AKP’li Özgür Erman Çağlar olacak.
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