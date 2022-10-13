Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gün önce girdiği sığınıkta bulundu

Tekirdağ'da 20 yaşındaki A.Y., yaklaşık 3 gün önce gizlice girdiği bir sitenin sığınağında çığlıklar üzerine fark edilerek aç ve bitkin halde bulundu.

İHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:58
Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gün önce girdiği sığınıkta bulundu
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Tekirdağ Çorlu’da gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y., binalardan birinin sığınağına girdi.

Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan A.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak su ve yemek verdi. 

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Y., tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine gönderildi.



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