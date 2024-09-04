Yayınlanma: 04.09.2024 - 08:48

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:00

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, hayatını kaybetti. Acı haberi Kolivar'ın avukatı sosyal medyada duyurdu.

ERDOĞAN'A HAKARET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı TV programında sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alındı. Soruşturmanın ‘Türk milletini alenen aşağılama' suçundan açıldığı bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan Kolivar, tutuklandı.

Daha sonra Kolivar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı. Avukatı, Kolivar'ın tutuklanmasının ekmek açıklamalarıyla ilgili olmadığını, geçmiş dönemde attığı bir tweet'teki ifadelerinden dolayı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Avukatı aracılığıyla yapılan itiraz sonucu Kolivar'ın tahliye edilmesine karar verildi.