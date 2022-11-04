Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek nasıl öldü?
Ünlü iş insanı Dilek Ertek hayatını kaybetti. Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek nasıl öldü?
Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince ‘ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar’ yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.
DİLEK ERTEK'İN ÖZEL YAŞAMI?
1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.
DİLEK ERTEK NASIL ÖLDÜ?
Dilek Ertek tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi. Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti.
Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı.
İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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