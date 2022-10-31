Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik kimdir?
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Kesik'in hayatı merak edildi. Peki, Ahmet Kesik kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kesik nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı. Prof. Dr. Ahmet Kesik'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
AHMET KESİK KİMDİR?
Ahmet Kesik, 1965’te Konya’nın Karapınar ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü’nden 1986 senesinde mezun oldu. Mezun olduktan sonra göreve Maliye Bakanlığı’nda Bütçe Kontrolörü olarak başladı. 1994-1996 yılları arasında ABD Western Illinois Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Bir seneliğine ABD Illinois Eyaleti Bütçe Ofisi’nde staj ve eğitim gördü. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve 2002 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı ve 2006 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. 2003’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda doktorasını yaptı. Kesik, 2006 yılında Maliye Doçenti oldu. Kesik'in, Prof. Dr. Kamil Mutluer ve Prof. Dr. Erdoğan Öner ile birlikte yazdığı ''Bütçe Hukuku'' adlı kitap, 2009'da TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından ''Yılın En İyi Ders Kitabı'' seçildi.
KİTAPLARI
Bütçe Hukuku - 2006
Teoride Ve Uygulamada Kamu Maliyesi - 2007
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