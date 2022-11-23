Cihan Kolivar'dan basın toplantısı: ‘Adalet her şeyi düzeltir’

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçen haftalarda bir televizyon programında, ekmek fiyatına gelen zamlarla ilgili tartışma sırasında “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir” ifadelerini kullandı. “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kolivar, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı, dokuz gün sonra da tahliye oldu. Cihan Kolivar, avukatı Bilge Çiftçi ve oğlu Kerem Kolivar ile sendikasında basın açıklaması düzenledi.

"DİPLOMASİ OLSAYDI..."

Yaşadıklarına ilişkin bilgi veren Kolivar, televizyondaki sözlerinin çarpıtıldığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklandığını belirten Kolivar şunları söyledi:

“Bu gazeteciler, televizyoncular bu kadar mı toplumla milleti ayıramayacak kadar cahil? Türk milleti demiyorum toplumlar diyorum. Bunu da eskiden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) okumuştum. Eğer benim dediğim suç ise TÜBİTAK da yargılanmalı. Ancak beni oradan yargılayamadılar, cumhurbaşkanına hakaretten yargıladılar. Ben paylaşım yapmadım sadece bir paylaşıma cevap verdim. Metin Külünk, “Peygamberin Diploması mı var?” dedi. Neden hiç kimse buna bir şey demedi. Öyle bir açıklama da yapmadım. Ben sadece “Diploması yok” dedim. Zaten diploması olsaydı Türkiye’nin her yerindeki afişler diploma olurdu. Ancak diplomayı sormanın suç olduğunu bilmiyordum” dedi.

Kolivar sözlerini şu şekilde noktaladı: “Türkiye’ye adalet geldi mi? yaşadıklarımızın yüzde 90’ı düzelir. Çünkü herkes hakkını alır. Altı liderin yapacağı hükümetten iki şey istiyorum, birisi adalet, ikincisi ise eğitim...”

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Sürece ilişkin konuşan Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi de “ Dosyamızda yasal şartların hiçbirinin olmamasına rağmen müvekkilim hakkında tutuklanma kararının verilmiş olması topluma verilen bir gözdağıydı. Tüm bunlar yaşanırken bazı şahıslar müvekkilim ve sendikası hakkında bir- takım mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. Bunları da basın mensupları önünde yapmıştır. Müvekkilimin fırıncı olmadığı, sendikasının olmadığı iddiası gündeme yansıtıldı. Müvekkilimin faal olan bir fırını bulunmaktadır. Bu kişiler hakkında, hem müvekkilimin şahsı hem de sendikası adına suç duyurularında bulunduk” dedi.