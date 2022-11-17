Son Dakika: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi!
Son dakika gelişmesi... ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınan ancak ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Marmara (Silivri) Cezaevi’nden tahliye edildi. Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi, “Tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi. Adalet geç de olsa tecelli ediyor” dedi.
Ekmek Üreticileri Sendikası Cihan Kolivar, Habertürk TV’de katıldığı bir programda, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" demişti. Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kolivar’ın bu sözleri üzerine resen soruşturma başlatmış; Kolivar, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kolivar, eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla 9 Kasım 2022’de tutuklanmıştı.
Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu. Çiftçi, “Tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi. Müvekkilim Cihan Kolivar tahliye ediliyor. Adalet geç de olsa tecelli ediyor” dedi.
#SONDAKİKA Tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi . Müvekkilim Cihan Kolivar ( @cihankolivar2 ) TAHLİYE ediliyor …— Bilge Çiftçi (@bilgeciftciii) November 17, 2022
Adalet geç de olsa tecelli ediyor !
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