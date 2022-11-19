Cihan Kolivar tahliyesinin ardından Cumhuriyet'e konuştu: 'Bir şey bulamayıp eski yorumlarıma baktılar!'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçen haftalarda bir televizyon programında, ekmek fiyatına gelen zamlarla ilgili tartışma sırasında “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir” ifadelerini kullandı. “Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kolivar, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Cihan Kolivar dokuz günün ardından önceki gün, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden tahliye oldu.

(Cihan Kolivar)

Tahliyenin ardından Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayarak dokuz günlük tutukluluk sürecini anlatan Kolivar, “Hasta ve uyku apnesi rahatsızlığım bulunduğu için tek kişilik odadaydım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Oradayken tek düşündüğüm çıkınca ‘İstanbul’daki fırıncıların sorunlarını düzeltebilecek miyiz?’ oldu. Benim tek meselem İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemek yemesidir. Tüm mücadelem bunun içindir” dedi.

Kolivar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Televizyondaki konuşmalarımdan bir şey çıkartamayacaklarını anlayınca sosyal medya hesaplarımı kurcalayıp aylar öncesindeki başkasının paylaşımının altına yazdığım yorumları çekip çıkardılar. Pes doğrusu.”

‘ORTADA HAKARET YOK’

Cihan Kolivar’ın oğlu Kerem Kolivar ise “Geç de olsa adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz. Ortada hakaret sayılacak bir suç yok. Bazı yayın organları hâlâ olayı Türk halkına hakaret olarak algılıyor. Üstüne basarak söylüyoruz. Cihan Kolivar Türk halkına hakaretten tutuklanmadı. Kolivar, ‘cumhurbaşkanına hakaret suçu’ iddiasıyla tutuklandı. Yandaş medya hâlâ ‘Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar tahliye oldu’ yazıyor” diye konuştu.

(Kerem Kolivar)

Sözlerine ‘Diplomayı herkes soruyor’ diye devam eden Kerem Kolivar, “Cumhurbaşkanının diplomasını sormak bir hakaret değil. Milletvekili ‘Peygamberlerin de diploması yoktu’ dediğinde sorun olmuyor. Burada nerede bir hakaret var? Yazık günah değil mi o adamın orada 10 gün tutuklu kalması?” şeklinde görüş belirtti.

‘TUTUKLAMA HUKUKA AYKIRI’

Cihan Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi, tutuklanmada konu olan paylaşımların birinin cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili olduğunu, diğer paylaşımının ise yerel yönetimlerin fırınlarla ilgili yaptığı politikalarla ilgili eleştirel bir yorum olduğunu belirtti.

(Bilge Çiftçi)

Çiftçi, tahliye edilen Kolivar’a adli kontrol olarak yurtdışı yasağı verildiğini açıkladı. Çiftçi, “Müvekkilimin tutuklanması en başından beri hukuka aykırıydı. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuzdu. Öyle de oldu. Tutuklama kararına yaptığımız itirazdaki gerekçelerimiz mahkemece tahliye kararına gerekçe oldu. Bu da ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Televizyon programındaki söylemleriyle gözaltına alınıp eski tarihli sosyal medya paylaşımlarıyla tutuklama kararı verilmişti. Müvekkilim aleyhinde sürekli yeni bir suçlama gündeme getiriliyor. İddianamede neye yer verilecek merakla bekliyoruz ” dedi.