Cihan Kolivar'ın 'ekmek zammı' konuşması bilirkişiye gönderildi

Katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili konuşmasında, kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yapmış olduğu açıklamanın kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme, video kayıtlarının çözümlemelerinin yapılması için bilirkişiye gönderdi.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:33
Cihan Kolivar'ın 'ekmek zammı' konuşması bilirkişiye gönderildi
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Sanık avukatı beyanında müvekkilinin Türk milletine hakaret etme kastının olmadığını belirterek Kolivar'ın yapmış olduğu açıklamanın video kaydını mahkemeye sundu.

Konuşmasının devamında, "Müvekkilim daha önceki beyanlarında ilçe belediyelerini kastederek söylemlerde bulundu. Cumhurbaşkanına yönelik bir söylem söz konusu değildir. Müvekkil beyanlarında ruhsatsız fırınlarla mücadele ettiğini belirtmiştir. Sunmuş olduğumuz video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını ya da celse arasında incelenmesini talep ederiz" dedi. 

Mahkeme, sunulan video kayıtlarının bilirkişi marifetiyle çözümlerinin yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

NE OLMUŞTU

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili tepki göstermişti. Kolivar'ın kullandığı ifadeler nedeniyle 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan hakkında resen soruşturma başlatıldı. Kolivar, gözaltına alınarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 9 Kasım'da tutuklanarak yapılan itirazlar sonrasında 17 Kasım'da tahliye edilmişti.

İddianamede, Cihan Kolivar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' ve 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi. 


Cihan Kolivar Ekmek Üreticileri Sendikası dava

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