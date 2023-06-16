Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar zamlara tepki gösterdi: 'Ekmek ucuz olacağına...'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:44

Güncelleme: 16.06.2023 - 14:40

Tarım Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurmasıyla birlikte, 50 kiloluk un çuvalı devlet destekli 340 lirayken 570 liraya yükseldi. Böylece bir çuval un yüzde 67 zamlandı. Bu da en az ekmeğe yüzde 50 zam yapılacağı beklentisini ortaya çıkardı.

"EN UCUZ EKMEK 10 TL OLMALI"

Maliyetlerin artması sebebiyle ekmek üreticilerinin sorunlarının katlandığını ifade eden Kolivar, "Ekmek zammını uzun zamandır bekliyoruz, çok zor durumdayız. Tarım Mahsulleri Ofisi'nin verdiği kalitede unlar 570 lira ancak kaliteli unlar 650 lira. Sezon sebebiyle müşteri sayısı da işçi sayısı da düşecek. Müşteri ürettiğimiz ekmeğin sadece yüzde 30'unu fırından alır, genelde market ve bakkallardan alır. Bizim bu gibi yerlere ekmek bırakmamız yakıt fiyatları sebebiyle de maliyetli. Fırıncılar hiç para kazanamıyor, kira veriyorsa eğer hepsi borçlu. Kirası ucuz olan semtlerde bile ekmek 10 lira olmalı, kirası yüksek olan yerlerde bu fiyat da kurtarmaz. Yurttaş ekmeği fırından alsa, bu kadar sık zam yapmak zorunda olmayız" şeklinde konuştu.

"HAKSIZ REKABET VE YASADIŞILIK VAR"

Tarım Mahsulleri Ofisi'nin sübvansiyonlu satışı durdurma kararını eleştiren Cihan Kolivar, "Tarım Mahsulleri Ofisi'nin sübvansiyonlu un satışını kaldırmak yerine, ruhsatlı ve izinli fırınlara uygun fiyata un verilseydi daha iyi olurdu. Böylece yasadışılık da ortadan kalkar çünkü ruhsatsız fırın rekabet edemez. Ya da doğalgazı da düşük maliyetli verseler ekmek fiyatları bu kadar artmaz" dedi.

Kolivar, "Haksız rekabet var" dedi ve şöyle devam etti: "İstanbul'da bin fırın var bir tane sigortalı yok. Denetleyen yok. Alo 174'ü o kadar arıyorum ki şikayet etmek için, neredeyse beni mahkemeye verecekler. Biz işvereniz, eskiden 4-5 senede bir araba değiştirirdik, bırak araba değiştirmeyi köyümüze gidemiyoruz. Küçük esnafla orta direği bitirdiler."

"EKMEK UCUZ OLACAĞINA..."

Ekmek zammının diğer gıda ürünlerine kıyasla az olduğunu vurgulayan Kolivar, "Zengin semtlere gidin çöp konteynerlerinde ekmek bulamazsınız. Zaten az ekmek yerler. Daha fakir semtlerde çöplerin yanında ekmek parçaları görürsünüz. Ekmeğin fiyatının bu yüzden artması gerektiğini düşünüyorum. O çöplerde ekmek bulursunuz ama salam, sucuk bulamazsınız. Halk Ekmek ucuz ekmek veriyor da, Ekrem İmamoğlu cebinden vermiyor ya, dolaylı olarak yine biz ödüyoruz. Kıymanın kilosu 350-400 lira, en ucuz peynirin kilosu 200 lira, ekmek ucuz olacağına bunlar ucuz olsun" yorumunda bulundu.