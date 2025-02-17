Cihan ve Alya arasındaki tansiyon artıyor: 'Uzak Şehir'de gergin anlar!

Kanal D'de yayınlanan, 'Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümünden tanıtım paylaşıldı. Duştan çıkan bornozlu Alya ile eve sarhoş gelen Cihan'ın karşılaşma anının yer aldığı tanıtım, bölümde ikili arasında yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

Cihan ve Alya arasındaki tansiyon artıyor: 'Uzak Şehir'de gergin anlar!
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:57

AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden paylaşılan tanıtımda Cihan'ın eve sarhoş gelmesiyle Alya'yla beklenmedik bir şekilde karşılaşması, ikili arasında telaşlı anlara neden oluyor.

Alya, bornozlu bir şekilde karşılaşmalarının verdiği şaşkınlıkla imalı şekilde, "Gelmezsin diye duşa girmiştim" diyerek açıklama yaparken, Cihan ise Alya'ya bakmadan utanarak özür diliyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.


Etiketler: #Uzak Şehir

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