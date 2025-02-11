'Uzak Şehir' reytinglerde zirveye yerleşti! Alya, Cihan’la birlikte konağa döndü: Heyecan doruğa ulaştı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:20

Ekranların sevilen dizisi 'Uzak Şehir' tüm kategorilerde birinci oldu. Son bölümde, kaçma planları yapan Alya, havaalanında oğlunun Cihan'ı görmesiyle gitmekten vazgeçti ve kalbini dinleyerek kalmayı seçti. Alya, görev için hastane dışına çıkarken Cihan da onun peşinden gitti. Salgından etkilenen Cihan'ın bakımını Alya üstlendi. Bu durum ikilinin duygusal olarak yakınlaşmasını sağladı. Cihan, hasta yatağında Alya'ya doğum günü hediyesini vererek gönlünü fethetti.

ALYA, CİHAN'LA BİRLİKTE KONAĞA DÖNDÜ

AyNA Yapım imzalı dizide Cihan, Alya ve Deniz'in peşinden havaalanına kadar gitti ama onları durdurmadı. Alya gidip gitmemek arasında kaldığı esnada Deniz, Cihan'ı fark etti ve gitmekten vazgeçerek konağa döndü. Cihan, Alya'ya havaalanında onu izlediğini söyledi ve gitme fırsatı varken neden gitmediğini sordu. Alya ise 'Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydin?' diyerek soruya soruyla karşılık verdi.

CİHAN'DAN ALYA'YA 14 ŞUBAT KUTLAMASI

Alya, salgın bölgesine gönüllü doktor olarak gitmeye karar verince, Cihan da onu yalnız bırakmayarak peşinden gitti. Cihan'ın her an yanında olması ve ona destek vermesi Alya'yı gülümsetti. Ancak kısa süre sonra Cihan'ın ateşlenmesiyle roller değişti ve bu kez Alya, ona yardım etti. Bölümün sonunda ise Cihan, "Alya senin doğum günün 14 Şubat değil mi?" diye sorarak cebindeki kutuyu almasını istedi ve kolye hediye etti. Alya'nın gözlerindeki şaşkınlık ve mutluluk dikkatlerden kaçmazken, ikili arasındaki duygu dolu anlar izleyicileri derinden etkiledi.

YİNE GECENİN GALİBİ OLDU

Nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Uzak Şehir', reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak TOTAL izleyici grubunda 15,37 reyting 36,74 izlenme payı, AB Kategorisinde 10,38 reyting 27,10 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,02 reyting ve yüzde 34,04 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi, X platformunda uzun süre TT listesinde yer alırken, 70 binin üzerinde tweet atıldı.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.