Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:08

Güncelleme: 03.02.2025 - 11:08

Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin tekipçileri 12. bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir'in yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 12. bölümü 3 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sadakat ’in Ecmel’i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. Cihan’ın ise Ecmel’e olan nefretinin başka bir boyut kazandığını gören Nare bu duruma anlam veremezken ağabeyinin geldiği noktadan da korkmaya başlar ve içindeki tüm acıyı Sadakat’e yöneltir. Nare annesine karşı öfkeyle hareket ederken yaptığı akıl almaz saldırıyla kendi sınırlarının ötesine geçer. Kaya’nın davasında artık sona gelinirken, mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkaracağı delil davanın seyrini değiştirir.Cihan, Zeynep’i evden göndermek için onun yararına olacak kararı alır. Zeynep’in gideceği yolu Albora ailesinden kaçmak için fırsat gören Alya, bu durumu değerlendirir. Alya’nın gideceğini gören Cihan ise bu sefer onun kararına karışmaz ve Alya ilk defa planladığı gibi havaalanına ulaşır. Kaçma planını gerçekleşmesi için son adımını atan Alya’yı bu sefer de durduran biri olacak mıdır? Yoksa bu topraklardaki ömrünü tamamlayıp, hayalini kurduğu özgürlüklerine kanat mı çırpacaklardır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran’a ve Cihan’a yöneltir. Cihan Alya’nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya’yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran’ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin’in kaçmak için Nare’nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin’in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz’in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur. Cihan’ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya’nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya’yla Cihan’ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare’nin Cihan’la yaptığı konuşma Cihan’ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir? Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalır. Sadakat Ecmel’in neler yapabileceğinin farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat’in önüne çıkan kişi ise nitekim Cihan olur. Cihan annesinin önüne geçerken bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.