Çıkmaz sokakta çocukları taciz eden şahıs tutuklandı
Denizli’de çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden şahıs, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrası yakalandı.
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde 09 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.
Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan şahıs, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocuklara istismarda bulundu. Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.
10 GÜN SONRA YAKALANDI
Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası şahsın M.A. (40) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı yerde yakalandı.
SABIKALI ÇIKTI
İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden ‘Cinsel taciz ve istismar’ suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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