İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı iddiası: Fatih surlarının yakınında bulundu

12 Nisan 2022 Salı, 11:43

İstanbul'un Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede Rus bir turist yarı çıplak halde bulundu. Turist, cinsel saldırıya uğradığını söyleyince polisler geniş çaplı soruşturma başlattı.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, önceki gün gece yarısı Fatih'te bulunan bir parkta bir kadının hareketsiz ve yarı çıplak yerde yattığı bilgisine ulaşıldı. Polisler olaya hemen müdahil oldu.

Kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Kadın hemen karakola götürüldü.

10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Turistik amaçla 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist, güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. Kadının çantası da olay yerinde bulundu.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

21 yaşındaki kadın, Emniyet'te verdiği ifadede cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Polis ekipleri, bu ifadenin ardından hemen bölgedeki tüm kamera görüntülerini topladı. Saldırganın kimliğinin deşifre edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.