İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı iddiası: Fatih surlarının yakınında bulundu
Fatih'te yurttaşların yerde yatan yarı çıplak kadın ihbarına giden polis ekipleri, 21 yaşındaki Rus turisti ifadesini almak üzere karakola götürdü. Turist kadın Emniyet'te cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede Rus bir turist yarı çıplak halde bulundu. Turist, cinsel saldırıya uğradığını söyleyince polisler geniş çaplı soruşturma başlattı.
Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, önceki gün gece yarısı Fatih'te bulunan bir parkta bir kadının hareketsiz ve yarı çıplak yerde yattığı bilgisine ulaşıldı. Polisler olaya hemen müdahil oldu.
Kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Kadın hemen karakola götürüldü.
10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ
Turistik amaçla 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist, güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. Kadının çantası da olay yerinde bulundu.
CİNSEL SALDIRI İDDİASI
21 yaşındaki kadın, Emniyet'te verdiği ifadede cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Polis ekipleri, bu ifadenin ardından hemen bölgedeki tüm kamera görüntülerini topladı. Saldırganın kimliğinin deşifre edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Bahçeli'nin hedefinde yine CHP var
- Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
- Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine girdi
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı iddiası
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Havada 'mikroplastik' uyarısı: Hastalıkları tetikliyor!
- En zengin 10 kadın
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Real Madrid'in eski yıldızı ölüm kalım savaşı veriyor!
- Putin: Operasyon sürecek
- Fenerbahçe'den Kayla McBride'a: Tavrı uygun bulmuyoruz
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- WhatsApp'a yeni özellik geliyor