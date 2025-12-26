'Çikolatadan zehirlenme' iddiası: Öğrenciler taburcu oldu, bakkal serbest

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nda bakkal M.A.Ç.'nin dağıttığı ücretsiz çikolataları tüketen toplam 27 öğrenci, mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı.
Öğrencilerin tamamı, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
BAKKAL SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bakkal M.A.Ç., Emniyet'teki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan tarihi geçtiği öne sürülen çikolatalar üzerindeki inceleme sürüyor. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince alınan çikolata numunelerinin kesin sonuçları bekleniyor.